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Показники двох областей України не відповідають "зеленій" зоні

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Україна, Субота 31 липня 2021 12:17
Показники двох областей України не відповідають "зеленій" зоні Фото: показники двох областей України не відповідають "зеленій" зоні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Станом на сьогодні, 31 липня всі регіони України перебувають у "зеленій" зоні карантину. Проте в Закарпатській та Хмельницькій області один з епідеміологічних показників не у межах норми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.

Зокрема, в Закарпатській області "зеленому" рівню не відповідає показник динаміки госпіталізацій. У даному регіоні він становить 82,1%, хоча ще вчора був 21,9%.

Водночас у Хмельницькій області, в якій ще днем раніше динаміка госпіталізацій трималася на позначці 34,0%, сьогодні становить 86,4%.

Зазначимо, що норма динаміки загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим чи підозрою на COVID-19 повинна складати не більше ніж 50%.

Показники двох областей України не відповідають &quot;зеленій&quot; зоні

Фото: дані епідемічних показників в регіонах України (moz.gov.ua)

Нагадаємо, за минулу добу в Україні зареєстрували 916 нових випадків коронавірусу.

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