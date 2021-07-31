Показники двох областей України не відповідають "зеленій" зоні

Станом на сьогодні, 31 липня всі регіони України перебувають у "зеленій" зоні карантину. Проте в Закарпатській та Хмельницькій області один з епідеміологічних показників не у межах норми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.

Зокрема, в Закарпатській області "зеленому" рівню не відповідає показник динаміки госпіталізацій. У даному регіоні він становить 82,1%, хоча ще вчора був 21,9%.

Водночас у Хмельницькій області, в якій ще днем раніше динаміка госпіталізацій трималася на позначці 34,0%, сьогодні становить 86,4%.

Зазначимо, що норма динаміки загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим чи підозрою на COVID-19 повинна складати не більше ніж 50%.

Фото: дані епідемічних показників в регіонах України (moz.gov.ua)