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Показники двох областей України не відповідають "зеленій" зоні

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Україна, Середа 18 серпня 2021 09:38
Показники двох областей України не відповідають "зеленій" зоні Фото: показники двох областей України не відповідають "зеленій" зоні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 18 серпня всі регіони України перебувають у "зеленій" зоні карантину. Проте в двох областях один з епідеміологічних показників не в межах норми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.

Зокрема, в Івано-Франківський області показник динаміки госпіталізацій хворих з коронавірусом складає 56,9%.

Крім цього, у Рівненській області тривалий час даний показник тримається на високих позначках. Наразі він складає 71,9%, хоча попередньо був в межах 51,5-86,2%.

Зазначимо, що норма динаміки загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим чи підозрою на COVID-19 повинна складати не більше ніж 50%.

Нагадаємо, за минулу добу з коронавірусом в Україні госпіталізували 677 осіб.

Додамо, в Україні виявили 1447 нових випадків коронавірусу.

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