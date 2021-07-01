Показники трьох областей України не відповідають "зеленій" зоні

Міністерство охорони здоров'я оновило інформацію щодо епідемічних показників в регіонах України. Так, Київська та Хмельницька області не відповідають "зеленій" зоні за одним із показників, а Луганська за двома.

Станом на сьогодні, 1 липня ці три регіони, як і решта областей, перебувають у "зеленій" зоні карантину.

Однак у Київській та Хмельницькій області спостерігається "червоний" рівень за показником охоплення тестування на COVID-19. Учора кількість проведених тестів на коронавірус у Київській області становила 252, а в Хмельницькій - 291.

Хоча норма рівня охоплення тестуванням повинна складати не менше ніж 300 тестів на 100 тисяч населення.

Крім цього, у Луганський області зафіксовано "червоний" рівень за показником зростання госпіталізацій, 29 червня він становив 64,4%, що більше за встановлену норму, тобто до 50%.

До того ж Луганська область має "червоний" рівень і за кількістю тестувань. Там зафіксовано 270 проведених тестів, замість мінімальних 300 на 100 тисяч населення.

Фото: дані епідемічних показників в регіонах України (moz.gov.ua)