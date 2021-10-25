Показники смертності від COVID в Україні втричі нижчі за європейські, - Ляшко

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що в Україні показники смертності від коронавірусу нижче європейських в три рази. За його словами, Україна на 11-му місці за показниками смертності серед країн з населенням понад 10 млн осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента .

"Якщо враховувати кількість померлих на 100 тисяч населення з початку пандемії, показники України нижчі за середні в Європі, а серед країн з населенням понад 10 млн осіб ми на 11-му місці", - заявив міністр.

При цьому він додав, що поточні показники кількості померлих на 100 тисяч населення в Україні втричі менші за пікові значення, які вже пройшли великі європейські країни.