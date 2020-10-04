Поліція відкрила справу через концерт в Харкові

Національна поліція відкрила кримінальне провадження за проведення концерту в суботу. Правоохоронці попереджали про відповідальність за порушення карантину, але на захід зібралися 2 тисячі чоловік.

Про це повідомляє сайт Нацполиции в Харківській області.

Наголошується, що співробітники Новобаварського відділення поліції 1 жовтня побачили інформацію про проведення концерту на території району 3 жовтня. Після цього вони відправили запит в райадміністрацію, в якому хотіли дізнатися про організатора заходу і орієнтовну кількості учасників, а також нагадали про кримінальну відповідальність за порушення карантинних заходів.

3 жовтня співробітники поліції були присутні на концерті і нагадували глядачам про необхідність дотримуватися правил. Також вони фіксували порушення з боку організаторів.

За підсумком концерту, правоохоронні органи відкрили справу за ч.1 статті 325 Кримінального кодексу України (порушення санітарних правил і норм по запобіганню інфекційних хвороб і масових отруєнь).

Харківська область з 28 вересня перебуває у "помаранчевої" зоні карантину.

Раніше, в Енергодарі вирішили посилити карантин через спалах COVID-19.

Також, екс-мер Харкова Михайло Добкін зняв кандидатуру з виборів міського голови на користь Кернеса.