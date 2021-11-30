ru ua
Вт, 30 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Повністю вакцинувалися від коронавірусу вже понад 11 млн українців

Новость на русском →
Україна, Вівторок 30 листопада 2021 08:23
Повністю вакцинувалися від коронавірусу вже понад 11 млн українців Фото: повністю вакцинувалися від коронавірусу вже понад 11 млн українців (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Станом на ранок, 30 листопада в Україні отримали дві дози вакцини від коронавірусу більш як 11 млн людей. Всього в країні проведено 24,5 млн щеплень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.

Статистика за добу

За минулу добу від коронавірусу було вакциновано 226 059 людей. З яких першу дозу вакцини отримали 71 124 людини, а повністю імунізовані (отримали дві дози) - 154 935 людей.

Загалом в Україні

Від початку вакцинальної кампанії в країні щеплено від COVID 13 391 656 людей.

З яких отримали першу дозу - 13 391 654 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози - 11 122 635 людей.

У загальній кількості в Україні проведено 24 514 289 щеплень.

Нагадаємо, за минулу добу зафіксували понад 10 тисяч нових випадків коронавірусу, померли від хвороби 561 людина.

Читайте РБК-Україна в Google News
Україна Мінстерство охорони здоров'я України Вакцина від коронавірусу
Карантин
Карантин
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус