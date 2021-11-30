Повністю вакцинувалися від коронавірусу вже понад 11 млн українців
Фото: повністю вакцинувалися від коронавірусу вже понад 11 млн українців (Віталій Носач, РБК-Україна)
Станом на ранок, 30 листопада в Україні отримали дві дози вакцини від коронавірусу більш як 11 млн людей. Всього в країні проведено 24,5 млн щеплень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.
Статистика за добу
За минулу добу від коронавірусу було вакциновано 226 059 людей. З яких першу дозу вакцини отримали 71 124 людини, а повністю імунізовані (отримали дві дози) - 154 935 людей.
Загалом в Україні
Від початку вакцинальної кампанії в країні щеплено від COVID 13 391 656 людей.
З яких отримали першу дозу - 13 391 654 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози - 11 122 635 людей.
У загальній кількості в Україні проведено 24 514 289 щеплень.
Нагадаємо, за минулу добу зафіксували понад 10 тисяч нових випадків коронавірусу, померли від хвороби 561 людина.