Повністю вакциновані люди можуть передавати штам "Дельта", - CDC

Центри з контролю та профілактики захворювань у Сполучених Штатах Америки (CDC) заявили, що люди, які пройшли повний курс вакцинації також можуть передавати "Дельту". Попри усе, щеплення й надалі запобігає ускладненням у разі інфікування.

За словами голови CDC Рошель Валенські, внаслідок того, як агенція отримала докази про те, що повністю вакциновані люди також можуть передавати штам "Дельта", було прийнято рішення відновити масковий режим в районах з високим ризиком зараження для осіб, які пройшли повний курс вакцинації.



Варто відзначити, що в травні CDC повідомляло про те, що вакциновані люди з меншою ймовірністю передають вірус іншим, втім нові дані стосовно стрімкого поширення “Дельти” змусили агенцію переглянути свої висновки.