Майже половина дніпрян вакцинувалися проти коронавірусу, - Філатов

У Дніпрі станом на 1 жовтня однією дозою вакцини від коронавірусу прищепилися щонайменше 407 тисяч осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Дніпра Бориса Філатова в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера".

"Я вважаю, що кожен держслужбовець, політичний діяч не повинен пальцем показувати на ефемерну владу, а займатися цим особисто, самостійно і на своєму місці. Народний депутат, мер міста, міністр І тоді у нас все вийде. І приклад Дніпра, є тому доказом", - додав Філатов.