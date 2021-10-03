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Майже половина дніпрян вакцинувалися проти коронавірусу, - Філатов

Автор: Ілона Свиридова

У Дніпрі станом на 1 жовтня однією дозою вакцини від коронавірусу прищепилися щонайменше 407 тисяч осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Дніпра Бориса Філатова в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера".

"Я вважаю, що кожен держслужбовець, політичний діяч не повинен пальцем показувати на ефемерну владу, а займатися цим особисто, самостійно і на своєму місці. Народний депутат, мер міста, міністр І тоді у нас все вийде. І приклад Дніпра, є тому доказом", - додав Філатов.

Нагадаємо, всього в Україні за минулу добу вакцинували проти коронавірусу майже 53 тисячі осіб. Одну дозу отримали 28 800 осіб, повністю імунізовані - 24 190 осіб.

З початку вакцинальної кампанії щеплено 7 173 270 осіб, з них отримали одну дозу - 7 173 268 осіб.

Повністю імунізовані і отримали дві дози - 5 755 315 осіб (з них дві людини отримали одну дозу за кордоном).

Всього зробили 12 928 583 щеплення.

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ДніпроБорис ФілатовВакцина від коронавірусу