Половина регіонів Італії з понеділка йдуть на локдаун

У половині з 20 областей Італії, включаючи великі міста Рим, Мілан та Венеція, з 15 березня запроваджуються нові обмеження щодо коронавірусу , які діятимуть до 6 квітня.

Про це з посиланням на указ прем'єр-міністра Італії Маріо Драгі повідомляє abc13.com .

У регіонах із "червоними" зонами епідеміологічної небезпеки люди не зможуть покидати свої будинки, крім випадків для виходу на роботу, в разі потреби для здоров'я та у випадку надзвичайних ситуацій. Непродовольчі магазини будуть закриті.

У "помаранчевих зонах" людям також буде заборонено виїжджати зі свого міста та регіону, за винятком робочих потреб чи у зв'язку зі станом здоров'я. Бари та ресторани зможуть здійснювати доставку та замовлення на виніс.

Крім того, у Великодні вихідні вся країна буде вважатися "червоною зоною", і буде запроваджено загальнонаціональний локдаун з 3 по 5 квітня.

Міністерство охорони здоров'я заявило, що метою заходів є зниження кількості випадків коронавірусу.

Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі зазначив, що нові заходи щодо коронавірусу "необхідні", оскільки "на жаль, ми стикаємося з новою хвилею інфекції" через рік після початку пандемії.

Виступаючи в центрі вакцинації в римському аеропорту Фіумічіно, прем'єр-міністр сказав, що він розуміє втрати для суспільства від локдауну, але заходи стали необхідним кроком для запобігання подальшому погіршенню ситуації.

"Я усвідомлюю, що сьогоднішні заходи матимуть наслідки для освіти дітей, економіки, а також для психологічного стану всіх нас", - сказав Драгі.