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Позитивний тест на COVID. МОЗ розповіло, як захистити тих, з ким живете

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Київ, Неділя 06 лютого 2022 12:34
Позитивний тест на COVID. МОЗ розповіло, як захистити тих, з ким живете Фото: МОЗ пояснило, як захистити тих, з ким живете при позитивному COVID-тесті (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У разі отримання позитивного COVID-тесту Міністерство охорони здоров'я України рекомендує залишатися вдома і обмежити контакти з іншими людьми. Відомство опублікувало поради, як захистити від зараження коронавірусом тих, з ким живете.

Детальніше про те, як захистити близьких від коронавірусу - в матеріалі РБК-Україна нижчий.

На сайті МОЗ опубліковано алгоритм дій при отриманні позитивного тесту на COVID-19. Згідно з рекомендаціями відомства, необхідно залишатися вдома і обмежити контакти з іншими людьми.

Крім того, потрібно повідомити всім, з ким був фізичний контакт за кілька днів до здачі тесту. У МОЗ підкреслили, що це необхідно для запобігання подальшої передачі вірусу.

Крім цього слід зв'язатися зі своїм сімейним лікарем і слідувати його рекомендаціям. Якщо йдете на прийом до лікаря, то необхідно дотримуватися наступних правил:

  • використовувати засоби індивідуального захисту;
  • уникати скупчення людей;
  • дотримуватися соціальної дистанції;
  • узгодити з лікарем час прийому, щоб не чекати в черзі і не поширювати COVID-19.

Як захистити від зараження живуть поруч

МОЗ підготувало поради щодо захисту від зараження тих, з ким живете. Відомство рекомендує:

  • залишатися в окремому приміщенні і при можливості користуватися окремою ванною кімнатою;
  • дотримуватися дистанції;
  • при чханні або кашлі використовувати серветку або прикривати рот ліктем;
  • коли поруч знаходяться інші люди носити маску і попросити їх зробити те ж саме;
  • регулярно мити руки з милом або використовувати антисептик;
  • дезінфікувати поверхні, до яких торкаєтеся;
  • регулярно провітрювати приміщення, по можливості, використовувати очищувачі повітря.

Позитивний тест на COVID. МОЗ розповіло, як захистити тих, з ким живете

Фото: рекомендації МОЗ щодо захисту тих, хто живе поруч при позитивному COVID-тесті (facebook.com/moz.ukr)

Нагадаємо, головний санлікар України Ігор Кузін пояснив, коли потрібно робити тест на коронавірус.

Зазначимо, раніше МОЗ попросив українців попередити всіх, з ким вони контактували останні 10 днів.

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