Позитивний тест на COVID. МОЗ розповіло, як захистити тих, з ким живете
У разі отримання позитивного COVID-тесту Міністерство охорони здоров'я України рекомендує залишатися вдома і обмежити контакти з іншими людьми. Відомство опублікувало поради, як захистити від зараження коронавірусом тих, з ким живете.
Детальніше про те, як захистити близьких від коронавірусу - в матеріалі РБК-Україна нижчий.
На сайті МОЗ опубліковано алгоритм дій при отриманні позитивного тесту на COVID-19. Згідно з рекомендаціями відомства, необхідно залишатися вдома і обмежити контакти з іншими людьми.
Крім того, потрібно повідомити всім, з ким був фізичний контакт за кілька днів до здачі тесту. У МОЗ підкреслили, що це необхідно для запобігання подальшої передачі вірусу.
Крім цього слід зв'язатися зі своїм сімейним лікарем і слідувати його рекомендаціям. Якщо йдете на прийом до лікаря, то необхідно дотримуватися наступних правил:
- використовувати засоби індивідуального захисту;
- уникати скупчення людей;
- дотримуватися соціальної дистанції;
- узгодити з лікарем час прийому, щоб не чекати в черзі і не поширювати COVID-19.
Як захистити від зараження живуть поруч
МОЗ підготувало поради щодо захисту від зараження тих, з ким живете. Відомство рекомендує:
- залишатися в окремому приміщенні і при можливості користуватися окремою ванною кімнатою;
- дотримуватися дистанції;
- при чханні або кашлі використовувати серветку або прикривати рот ліктем;
- коли поруч знаходяться інші люди носити маску і попросити їх зробити те ж саме;
- регулярно мити руки з милом або використовувати антисептик;
- дезінфікувати поверхні, до яких торкаєтеся;
- регулярно провітрювати приміщення, по можливості, використовувати очищувачі повітря.
Фото: рекомендації МОЗ щодо захисту тих, хто живе поруч при позитивному COVID-тесті (facebook.com/moz.ukr)
Нагадаємо, головний санлікар України Ігор Кузін пояснив, коли потрібно робити тест на коронавірус.
Зазначимо, раніше МОЗ попросив українців попередити всіх, з ким вони контактували останні 10 днів.