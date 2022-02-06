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Положительный тест на COVID. Минздрав рассказал, как защитить тех, с кем живете

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Киев, Воскресенье 06 февраля 2022 12:34
Положительный тест на COVID. Минздрав рассказал, как защитить тех, с кем живете Фото: Минздрав объяснил, как защитить тех, с кем живете при положительном COVID-тесте (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В случае получения положительного COVID-теста Министерство здравоохранения Украины рекомендует оставаться дома и ограничить контакты с другими людьми. Ведомство опубликовало советы, как защитить от заражения коронавирусом тех, с кем живете.

Подробнее о том, как защитить близких от коронавируса - в материале РБК-Украина ниже.

На сайте Минздрава опубликован алгоритм действий при получении положительного теста на COVID-19. Согласно рекомендациям ведомства, необходимо оставаться дома и ограничить контакты с другими людьми.

Кроме того, нужно сообщить всем, с кем был физический контакт за несколько дней до сдачи теста. В Минздраве подчеркнули, что это необходимо для предотвращений дальнейшей передачи вируса.

Помимо этого следует связаться со своим семейным врачом и следовать его рекомендациям. Если идете на прием к доктору, то необходимо придерживаться следующих правил:

  • использовать средства индивидуальной защиты;
  • избегать скопления людей;
  • придерживаться социальной дистанции;
  • согласовать с врачом время приема, чтобы не ждать в очереди и не распространять COVID-19.

Как защитить от заражения живущих рядом

Минздрав подготовил советы по защите от заражения тех, с кем живете. Ведомство рекомендует:

  • оставаться в отдельном помещении и при возможности пользоваться отдельной ванной комнатой;
  • придерживаться дистанции;
  • при чихании или кашле использовать салфетку либо прикрывать рот локтем;
  • когда рядом находятся другие люди носить маску и попросить их сделать то же самое;
  • регулярно мыть руки с мылом либо использовать антисептик;
  • дезинфицировать поверхности, к которым прикасаетесь;
  • регулярно проветривать помещения, по возможности, использовать очистители воздуха.

Положительный тест на COVID. Минздрав рассказал, как защитить тех, с кем живете

Фото: рекомендации Минздрава по защите живущих рядом при положительном COVID-тесте (facebook.com/moz.ukr)

Напомним, главный санврач Украины Игорь Кузин объяснил, когда нужно делать тест на коронавирус.

Отметим, ранее Минздрав попросил украинцев предупредить всех, с кем они контактировали последние 10 дней.

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