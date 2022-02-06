Положительный тест на COVID. Минздрав рассказал, как защитить тех, с кем живете
В случае получения положительного COVID-теста Министерство здравоохранения Украины рекомендует оставаться дома и ограничить контакты с другими людьми. Ведомство опубликовало советы, как защитить от заражения коронавирусом тех, с кем живете.
Подробнее о том, как защитить близких от коронавируса - в материале РБК-Украина ниже.
На сайте Минздрава опубликован алгоритм действий при получении положительного теста на COVID-19. Согласно рекомендациям ведомства, необходимо оставаться дома и ограничить контакты с другими людьми.
Кроме того, нужно сообщить всем, с кем был физический контакт за несколько дней до сдачи теста. В Минздраве подчеркнули, что это необходимо для предотвращений дальнейшей передачи вируса.
Помимо этого следует связаться со своим семейным врачом и следовать его рекомендациям. Если идете на прием к доктору, то необходимо придерживаться следующих правил:
- использовать средства индивидуальной защиты;
- избегать скопления людей;
- придерживаться социальной дистанции;
- согласовать с врачом время приема, чтобы не ждать в очереди и не распространять COVID-19.
Как защитить от заражения живущих рядом
Минздрав подготовил советы по защите от заражения тех, с кем живете. Ведомство рекомендует:
- оставаться в отдельном помещении и при возможности пользоваться отдельной ванной комнатой;
- придерживаться дистанции;
- при чихании или кашле использовать салфетку либо прикрывать рот локтем;
- когда рядом находятся другие люди носить маску и попросить их сделать то же самое;
- регулярно мыть руки с мылом либо использовать антисептик;
- дезинфицировать поверхности, к которым прикасаетесь;
- регулярно проветривать помещения, по возможности, использовать очистители воздуха.
Фото: рекомендации Минздрава по защите живущих рядом при положительном COVID-тесте (facebook.com/moz.ukr)
Напомним, главный санврач Украины Игорь Кузин объяснил, когда нужно делать тест на коронавирус.
Отметим, ранее Минздрав попросил украинцев предупредить всех, с кем они контактировали последние 10 дней.