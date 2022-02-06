Положительный тест на COVID. Минздрав рассказал, как защитить тех, с кем живете

В случае получения положительного COVID-теста Министерство здравоохранения Украины рекомендует оставаться дома и ограничить контакты с другими людьми. Ведомство опубликовало советы, как защитить от заражения коронавирусом тех, с кем живете.

Подробнее о том, как защитить близких от коронавируса - в материале РБК-Украина ниже.

На сайте Минздрава опубликован алгоритм действий при получении положительного теста на COVID-19. Согласно рекомендациям ведомства, необходимо оставаться дома и ограничить контакты с другими людьми.

Кроме того, нужно сообщить всем, с кем был физический контакт за несколько дней до сдачи теста. В Минздраве подчеркнули, что это необходимо для предотвращений дальнейшей передачи вируса.

Помимо этого следует связаться со своим семейным врачом и следовать его рекомендациям. Если идете на прием к доктору, то необходимо придерживаться следующих правил:

использовать средства индивидуальной защиты;

избегать скопления людей;

придерживаться социальной дистанции;

согласовать с врачом время приема, чтобы не ждать в очереди и не распространять COVID-19.

Как защитить от заражения живущих рядом

Минздрав подготовил советы по защите от заражения тех, с кем живете. Ведомство рекомендует:

оставаться в отдельном помещении и при возможности пользоваться отдельной ванной комнатой;

придерживаться дистанции;

при чихании или кашле использовать салфетку либо прикрывать рот локтем;

когда рядом находятся другие люди носить маску и попросить их сделать то же самое;

регулярно мыть руки с мылом либо использовать антисептик;

дезинфицировать поверхности, к которым прикасаетесь;

регулярно проветривать помещения, по возможности, использовать очистители воздуха.

Фото: рекомендации Минздрава по защите живущих рядом при положительном COVID-тесте (facebook.com/moz.ukr)