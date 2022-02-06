Позитивний тест на COVID. МОЗ розповіло, як захистити тих, з ким живете

На сайті МОЗ опубліковано алгоритм дій при отриманні позитивного тесту на COVID-19. Згідно з рекомендаціями відомства, необхідно залишатися вдома і обмежити контакти з іншими людьми.

Крім того, потрібно повідомити всім, з ким був фізичний контакт за кілька днів до здачі тесту. У МОЗ підкреслили, що це необхідно для запобігання подальшої передачі вірусу.

Крім цього слід зв'язатися зі своїм сімейним лікарем і слідувати його рекомендаціям. Якщо йдете на прийом до лікаря, то необхідно дотримуватися наступних правил:

використовувати засоби індивідуального захисту;

уникати скупчення людей;

дотримуватися соціальної дистанції;

узгодити з лікарем час прийому, щоб не чекати в черзі і не поширювати COVID-19.

Як захистити від зараження живуть поруч

МОЗ підготувало поради щодо захисту від зараження тих, з ким живете. Відомство рекомендує:

залишатися в окремому приміщенні і при можливості користуватися окремою ванною кімнатою;

дотримуватися дистанції;

при чханні або кашлі використовувати серветку або прикривати рот ліктем;

коли поруч знаходяться інші люди носити маску і попросити їх зробити те ж саме;

регулярно мити руки з милом або використовувати антисептик;

дезінфікувати поверхні, до яких торкаєтеся;

регулярно провітрювати приміщення, по можливості, використовувати очищувачі повітря.

Фото: рекомендації МОЗ щодо захисту тих, хто живе поруч при позитивному COVID-тесті (facebook.com/moz.ukr)