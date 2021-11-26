Польща у грудні розпочне вакцинацію дітей від COVID

За даними прес-секретаря Міністерства охорони здоров'я Польщі Войцеха Андрусевича, у грудні розпочнеться вакцинація дітей від коронавірусу. Щеплюватимуть неповнолітніх віком від 5 до 11 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РАР .

25 листопада для дітей була схвалена вакцина Comirnaty, яка спільно розроблена компаніями Pfizer і BionTech. Для дітей молодшого віку рекомендована доза - 10 мкг (для дітей віком від 12 років - 30 мкг).

За словами Андрусевича, переваги Comirnaty для дітей більші, ніж ризики, особливо при захворюваннях, які збільшують ризик тяжкого перебігу COVID.

"У нас вже укладено контракт на 1,1 мільйона доз на грудень. Ми сподіваємося, що їх буде доставлено не пізніше середини грудня і ми зможемо розпочати вакцинацію. Однак ми ведемо переговори, щоб зробити це швидше", - сказав представник МОЗ Польщі.