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Польща починає послаблювати карантин з 13 червня

Автор: РБК-Україна

Польща почне знімати чергові санітарно-епідеміологічні обмеження поступово з 13 до 26 червня. Карантин пом'якшують на час відпусток.

Про це заявив прем'єр країни Матеуш Моравєцький, пише "Польське радіо".

За його словами, найближчими днями буде відчинений національний стадіон у Варшаві, аби там могла діяти зона вболівальників під час Чемпіонату Європи з футболу.

"Вже з 13 червня в костелах зможе бувати більше людей - там може буте зайнята половина місць. Це зрівняння умов з іншими установами, де такі умови вже функціонують. Більшість нових правил діятиме з 26 червня. Ми пом’якшуємо обмеження на час відпусток і поставимо їх у залежність від кількості захворювань", - сказав Моравєцький.

Крім того, з 26 червня на ярмарках і конференціях діятимуть наступні правила: 1 людина на 10 квадратних метрів поверхні приміщення, а у спортивних об’єктах та на концертах - 50 відсотків місць.

Раніше повідомлялося, що у Польщі обговорили повне зняття карантину.

РБК-Україна писало, що в Польщі почалася вакцинація від COVID для громадян України, які їдуть до країни на навчання або на роботу.

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