Польща починає послаблювати карантин з 13 червня

За його словами, найближчими днями буде відчинений національний стадіон у Варшаві, аби там могла діяти зона вболівальників під час Чемпіонату Європи з футболу.

"Вже з 13 червня в костелах зможе бувати більше людей - там може буте зайнята половина місць. Це зрівняння умов з іншими установами, де такі умови вже функціонують. Більшість нових правил діятиме з 26 червня. Ми пом’якшуємо обмеження на час відпусток і поставимо їх у залежність від кількості захворювань", - сказав Моравєцький.

Крім того, з 26 червня на ярмарках і конференціях діятимуть наступні правила: 1 людина на 10 квадратних метрів поверхні приміщення, а у спортивних об’єктах та на концертах - 50 відсотків місць.