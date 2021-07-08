Польща отримала майже півмільйона доз Johnson & Johnson

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Польське радіо.

За словами Кучмеровскі, Польща отримала вже 470 тисяч доз вакцини Johnson & Johnson і ще 320 тисяч доз вакцини AstraZeneca очікують найближчим часом.

"470 000 доз вакцини Johnson & Johnson тільки що прибули до Польщі. У четвер було підтверджено, що планується отримати 320 тисяч доз вакцини від AstraZeneca", - сказав Кучмеровскі.

Він також додав, що країна має достатню кількість вакцин від коронавірусу, їх розподіляють по регіонах і використовують за призначенням вчасно.

"Всі ці вакцини будуть надходити на наші склади і там розподілятися відповідно до замовлень і потреб центрів вакцинації. На даний момент у нас в Польщі так багато вакцин, що вони відразу ж і без проблем утилізуються, коли це необхідно", - запевнив Кучмеровскі.

Крім того, Кучмеровскі пояснив, чому Польща вибрала вакцину Johnson & Johnson і закупила її в такій кількості. Крім Johnson & Johnson поляків вакцинують також вакцинами Moderna, AstraZeneca, Pfizer.

"У Pfizer крайній термін становить близько шести місяців з моменту виробництва активної речовини, тобто близько трьох-чотирьох місяців з моменту доставки вакцин до Польщі. Moderna - три місяці. У Johnson & Johnson найтриваліший термін зберігання - близько двох років, тому зберігати цю вакцину на випадок надзвичайних ситуацій дуже зручно", - пояснив Кучмеровскі.

Крім того, у Johnson & Johnson є ще одна перевага - ця вакцина являє собою одноразову дозу, друга доза не потрібна.

Зараз людям від 18 років роблять щеплення препаратами Moderna, AstraZeneca і Jannsen. З 7 червня почали вакцинувати і підлітків у віці 12-15 років вакциною Pfizer.