Польща дозволила Україні купити COVID-вакцину за її квотою, - Резніков

Польща дала можливість Україні придбати вакцину від коронавірусу за її європейською квотою. Квота дозволяє закупити COVID-вакцину за "непоганою ціною".

Про це розповів віце-прем'єр з питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков в інтерв'ю "Укрінформ".

"Кожна країна ЄС мала можливість за відповідними квотами закупити вакцину за непоганою ціною. Польща дала можливість Україні купити певну кількість доз у рамках своєї квоти. Ми вдячні польській стороні за підтримку", - сказав міністр.

Нагадаємо, днями віце-прем'єр з питань європейської інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що декілька країн ЄС погодилися перепродати Україні вакцину від коронавірусу. Однак вона не розповіла, про які саме країни йде мова.

Крім того, міністр охорони здоров'я Максим Степанов говорив, що Україна планує викупити надлишки COVID-вакцин у країн Європейського союзу.

Додамо, сьогодні стало відомо про те, що Україна домовилася з компаніями AstraZeneca і Novavax про постачання вакцин від коронавірусу. Вакцини постачатимуть з території Індії.