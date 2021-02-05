RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Польща дозволила Україні купити COVID-вакцину за її квотою, - Резніков

Автор: Дмитро Левицький

Польща дала можливість Україні придбати вакцину від коронавірусу за її європейською квотою. Квота дозволяє закупити COVID-вакцину за "непоганою ціною".

Про це розповів віце-прем'єр з питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков в інтерв'ю "Укрінформ".

"Кожна країна ЄС мала можливість за відповідними квотами закупити вакцину за непоганою ціною. Польща дала можливість Україні купити певну кількість доз у рамках своєї квоти. Ми вдячні польській стороні за підтримку", - сказав міністр.

Нагадаємо, днями віце-прем'єр з питань європейської інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що декілька країн ЄС погодилися перепродати Україні вакцину від коронавірусу. Однак вона не розповіла, про які саме країни йде мова.

Крім того, міністр охорони здоров'я Максим Степанов говорив, що Україна планує викупити надлишки COVID-вакцин у країн Європейського союзу.

Додамо, сьогодні стало відомо про те, що Україна домовилася з компаніями AstraZeneca і Novavax про постачання вакцин від коронавірусу. Вакцини постачатимуть з території Індії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України УкраїнаПольшаАлексей Резниковвакцина від коронавірусу