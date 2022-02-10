Польща суттєво пом'якшує COVID-обмеження

Всього два тижні тому в Польщі було зафіксовано рекордну щоденну кількість випадків захворювання, але у зв'язку зі зниженням кількості випадків зараження влада вважає, що прийшов час внести зміни.

"Ми маємо справу з початком кінця пандемії. У лютому зниження кількості інфекцій має бути відносно великим", - заявив cіністр охорони здоров'я Польщі на прес-конференції.

З 15 лютого період ізоляції для людей з COVID-19 буде скорочений до 7 днів з 10.

З 11 лютого люди, які не проживають з інфікованою людиною і контактували з ним, не будуть поміщатися в карантин.

Карантин для мандрівників без свідоцтва про COVID-щеплення також буде скорочений до семи днів.

Недзельський вважає, що Польща може зняти обмеження в березні, якщо щоденне число випадків зараження продовжить падати нинішніми темпами.

"Якщо темпи зниження захворюваності залишаться незмінними, є реальна перспектива зняття обмежень у березні", - повідомив він.

Носіння масок в закритих приміщеннях стане рекомендацією, а не вимогою.

Міністр освіти Пшемислав Чарнек додав, що школярі повернуться до очних занять з 21 лютого.

В даний час Польща вимагає, щоб люди носили маски в закритих громадських місцях, і існують обмеження на кількість нещеплених людей, допущених в ресторани та інші місця. Правила часто не дотримуються.