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У Польщі за тиждень добова кількість COVID-хворих зросла на 60%

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Польща, Вівторок 12 жовтня 2021 19:46
У Польщі за тиждень добова кількість COVID-хворих зросла на 60% Фото: у Польщі за тиждень добова кількість COVID-хворих зросла на 60% (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Лише за останній тиждень, у Польщі добова кількість інфікованих коронавірусом осіб зросла на 60%. В кінці жовтня в країні можуть фіксувати до 5 тисячі випадків.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Polsat News.

"Сьогоднішня кількість інфікованих на близько 60% більша, ніж іще тиждень тому", - заявив речник МОЗ Войцех Андрусевич.

За словами Андрусевича, третина інфікувань зафіксована в Люблінському та Підкарпатському воєводствах, які межують з Україною. Наразі там зареєстровано найнижчий рівень вакцинації проти коронавірусу.

Речник МОЗ Польщі додав, що до кінця жовтня, добова кількість інфікованих може зрости до 5 тисяч.

Сьогодні ж в країні повний курс вакцинування пройшли 19,6 млн осіб, що є трохи більше половини населення Польщі.

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