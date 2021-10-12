У Польщі за тиждень добова кількість COVID-хворих зросла на 60%

"Сьогоднішня кількість інфікованих на близько 60% більша, ніж іще тиждень тому", - заявив речник МОЗ Войцех Андрусевич.

За словами Андрусевича, третина інфікувань зафіксована в Люблінському та Підкарпатському воєводствах, які межують з Україною. Наразі там зареєстровано найнижчий рівень вакцинації проти коронавірусу.

Речник МОЗ Польщі додав, що до кінця жовтня, добова кількість інфікованих може зрости до 5 тисяч.

Сьогодні ж в країні повний курс вакцинування пройшли 19,6 млн осіб, що є трохи більше половини населення Польщі.