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У Польщі вакцинували 10 мільйонів: влада оголосила про старт щеплень для молоді

Новость на русском → Польща, Неділя 09 травня 2021 04:30
У Польщі вакцинували 10 мільйонів: влада оголосила про старт щеплень для молоді Фото: вакцинація в Польщі проходить успішно (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

У Польщі вакцинували від коронавірусу 10 мільйонів осіб першою дозою вакцини. Крім того, влада оголосила про старт вакцинації для молоді.

Про це повідомляє Польське радіо.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецкі повідомив, що першу дозу вакцини від коронавірусу вже отримали понад 10 мільйонів осіб. Крім того, понад 3,5 мільйона осіб вже вакциновані від коронавірусу повністю.

"10 мільйонів вакциновано за допомогою першої дози. Крім того, понад 3,5 мільйонів осіб вже охоплені двома дозами або вакциною, що вимагає тільки одну дозу", - написав він у Facebook.

Крім того, влада оголосила, що вже в неділю в країні записатися на вакцинацію зможуть молоді люди, народжені у 2000, 2001, 2002 і 2003 роках.

До кінця року влада сподівається роздати направлення на вакцинацію всім, кому ще не виповнилося 18 років.

Нагадаємо, у Польщі скасовують масковий режим. Поляки зможуть ходити без масок на свіжому повітрі.

Раніше повідомлялося, що у Польщі з'явилися перші випадки бразильського штаму коронавірусу.

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