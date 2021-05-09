В Польше вакцинировали 10 миллионов: власти объявили о старте прививок для молодежи
В Польше вакцинировали от коронавируса 10 миллионов человек первой дозой вакцины. Кроме того, власти объявили о старте вакцинации для молодежи.
Об этом сообщает Польское Радио.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецки сообщил, что первую доза вакцины от коронавируса уже получили более 10 миллионов человек. Кроме того, более 3,5 миллиона человек уже вакцинированы от коронавируса полностью.
"10 миллионов вакцинировано с помощью первой дозы. Кроме того, более 3,5 миллионов человек уже охвачены двумя дозами или вакциной, требующей только одну дозу", - написал он в Facebook.
Кроме того, власти объявили, что уже в воскресенье в стране записаться на вакцинацию смогут молодые люди, рожденные в 2000, 2001, 2002 и 2003 годах.
К концу года власти надеяться раздать направления на вакцинацию всем, кому еще не исполнилось 18 лет.
Напомним, в Польше отменяют масочный режим. Поляки смогут ходить без масок на свежем воздухе.
Ранее сообщалось, что в Польше появились первые случаи бразильского штамма коронавируса.