В Полтаві відкриють новий центр вакцинації
Фото: у Полтаві відериють новий центр вакцинації (Getty Images)
З 7 вересня у Полтаві, на базі клініки "Мій лікар" запрацює новий центр вакцинації. Щеплення будуть робити щодня з 10 до 17 години.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Полтавської ОДА Олега Синєгубова в Telegram.
"Із 7 вересня в Полтаві працюватиме ще один центр масової вакцинації. Він функціонуватиме у клініці "Мій лікар" на вулиці Конституції, 13 і працюватиме щодня з 10 до 17 години", - повідомив Синєгубов.