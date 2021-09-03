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В Полтаві відкриють новий центр вакцинації

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Полтава, П'ятниця 03 вересня 2021 09:22
В Полтаві відкриють новий центр вакцинації Фото: у Полтаві відериють новий центр вакцинації (Getty Images)
Автор: Тіберій Юрик

З 7 вересня у Полтаві, на базі клініки "Мій лікар" запрацює новий центр вакцинації. Щеплення будуть робити щодня з 10 до 17 години.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Полтавської ОДА Олега Синєгубова в Telegram.

"Із 7 вересня в Полтаві працюватиме ще один центр масової вакцинації. Він функціонуватиме у клініці "Мій лікар" на вулиці Конституції, 13 і працюватиме щодня з 10 до 17 години", - повідомив Синєгубов.

Нагадаємо, що за минулу добу, 2 вересня, 152 772 людини вакциновано проти COVID-19.

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