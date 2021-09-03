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В Полтаве откроют новый центр вакцинации

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Полтава, Пятница 03 сентября 2021 09:22
В Полтаве откроют новый центр вакцинации Фото: в Полтаве откроют новый центр вакцинации (Getty Images)
Автор: Тиберий Юрик

С 7 сентября в Полтаве, на базе клиники "Мой врач" заработает новый центр вакцинации. Прививки будут делать ежедневно с 10 до 17 часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение председателя Полтавской ОГА Олега Синегубова в Telegram.

"С 7 сентября в Полтаве будет работать еще один центр массовой вакцинации. Он будет функционировать в клинике "Мій лікар" на улице Конституции, 13 и будет работать ежедневно с 10 до 17 часов", - сообщил Синегубов.

Напомним, что за минувшие сутки, 2 сентября, 152 772 человека вакцинированы против COVID-19.

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