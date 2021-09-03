В Полтаве откроют новый центр вакцинации
Фото: в Полтаве откроют новый центр вакцинации (Getty Images)
С 7 сентября в Полтаве, на базе клиники "Мой врач" заработает новый центр вакцинации. Прививки будут делать ежедневно с 10 до 17 часов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение председателя Полтавской ОГА Олега Синегубова в Telegram.
"С 7 сентября в Полтаве будет работать еще один центр массовой вакцинации. Он будет функционировать в клинике "Мій лікар" на улице Конституции, 13 и будет работать ежедневно с 10 до 17 часов", - сообщил Синегубов.