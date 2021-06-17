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У Полтаві відкривають додатковий центр вакцинації, щоб проводити щеплення в ці вихідні

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Четвер 17 червня 2021 12:22
У Полтаві відкривають додатковий центр вакцинації, щоб проводити щеплення в ці вихідні Фото: у Полтаві на вихідні запрацює додатковий центр вакцинації (facebook.com/synegubov.official)
Автор: РБК-Україна

Завтра в Полтаві відкриється ще один Центр масової вакцинації. У ньому проводитимуть щеплення у п’ятницю, суботу та неділю з 9:00 до 18:00.

Про це повідомив глава Полтавської ОДА Олег Синєгубов в Facebook.

Центр вакцинації запрацює в торговельно-розважальному центрі "Київ" за адресою вулиця Зіньківська, 6/1А. Щеплення робитимуть на другому та третьому поверхах.

Вакцинацію там проводитимуть лише на ці вихідні.

Інші центри, як і заплановано, працюватимуть без змін у Полтаві, Кременчуці, Лубнах, Миргороді, Горішніх Плавнях.

Нагадаємо, учора прем'єр-міністр Денис Шмигаль розкритикував дії місцевої влади по Україні за те, що вони перенесли вакцинацію в ці вихідні через свята.

Раніше МОЗ повідомив про зміну графіку роботи центрів вакцинації від коронавірусу. Щеплення робитимуть у багатьох містах в четвер та п'ятницю.

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