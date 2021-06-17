В Полтаве открывают дополнительный центр вакцинации, чтобы проводить прививки в эти выходные

Завтра в Полтаве откроется еще один Центр массовой вакцинации. В нем будут проводить прививки в пятницу, субботу и воскресенье с 9:00 до 18:00.

Об этом сообщил глава Полтавской ОГА Олег Синегубов в Facebook.

Другие центры, как и запланировано, будут работать без изменений в Полтаве, Кременчуге, Лубнах, Миргороде, Верхних Плавнях.

Вакцинацию там будут проводить только на эти выходные.

Центр вакцинации заработает в торгово-развлекательном центре "Киев" по адресу улица Зеньковская, 6/1А. Прививки будут делать на втором и третьем этажах.

Напомним, вчера премьер-министр Денис Шмыгаль раскритиковал действия местных властей по Украине за то, что они перенесли вакцинацию в эти выходные из-за праздников.

Ранее Минздрав сообщил об изменении графика работы центров вакцинации от коронавируса. Прививки будут делать во многих городах в четверг и пятницу.