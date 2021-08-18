У Полтаві знову роздають квитки на футбольний матч за COVID-вакцинацію
Мешканці Полтави цього тижня мають змогу отримати квиток на матч футбольного клубу "Ворскла". Для цього потрібно зробити щеплення від коронавірусу у будь-якому з п'яти центрів вакцинації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Полтавську ОДА.
Полтавцям пропонують отримати один із 1000 квитків на матч, який відбудеться 20 серпня. Квитки розподілили порівну між п'ятьма полтавськими центрами вакцинації.
"Їх отримають у кожному з п'яти полтавських центрів вакцинації по 200 людей, які першими прийшли щепитися проти коронавірусу", - заявили в ОДА.
Отримати квиток можна буде завтра, 19 серпня, та в п'ятницю, 20 серпня.
В яких центрах можна отримати квиток
- Полтава, Торгово-розважальний центр "Київ", вулиця Зіньківська, 6/1а, тел. 0950275177 (з 9 до 18 години);
- Полтава, Палац дозвілля "Листопад", вулиця Соборності, 58, тел. 0950275177 (з 9 до 16 години);
- Полтава, відокремлений корпус кардіологічного диспансеру, вулиці Івана Мазепи, 21, тел. 0950275177 (з 9 до 16 години);
- Полтава, Палац культури залізничників, площа Слави, 3Б, тел. 0950275177 (з 9:00 до 16:00);
- Полтава, Торгово-розважальний центр "Мир", проспект Миру, 30А, тел. 0950275177(з 9 до 16 години).
Нагадаємо, в Україні за вакцинацію від коронавірусу пропонують різні винагороди, зокрема квитки на концерт, футбол, а також безплатну підписку на онлайн-кінотеатр.