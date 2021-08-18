У Полтаві знову роздають квитки на футбольний матч за COVID-вакцинацію

Полтавцям пропонують отримати один із 1000 квитків на матч, який відбудеться 20 серпня. Квитки розподілили порівну між п'ятьма полтавськими центрами вакцинації.

"Їх отримають у кожному з п'яти полтавських центрів вакцинації по 200 людей, які першими прийшли щепитися проти коронавірусу", - заявили в ОДА.

Отримати квиток можна буде завтра, 19 серпня, та в п'ятницю, 20 серпня.

В яких центрах можна отримати квиток