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У Полтаві знову роздають квитки на футбольний матч за COVID-вакцинацію

Автор: Дмитро Левицький

Мешканці Полтави цього тижня мають змогу отримати квиток на матч футбольного клубу "Ворскла". Для цього потрібно зробити щеплення від коронавірусу у будь-якому з п'яти центрів вакцинації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Полтавську ОДА.

Полтавцям пропонують отримати один із 1000 квитків на матч, який відбудеться 20 серпня. Квитки розподілили порівну між п'ятьма полтавськими центрами вакцинації.

"Їх отримають у кожному з п'яти полтавських центрів вакцинації по 200 людей, які першими прийшли щепитися проти коронавірусу", - заявили в ОДА.

Отримати квиток можна буде завтра, 19 серпня, та в п'ятницю, 20 серпня.

В яких центрах можна отримати квиток

  • Полтава, Торгово-розважальний центр "Київ", вулиця Зіньківська, 6/1а, тел. 0950275177 (з 9 до 18 години);
  • Полтава, Палац дозвілля "Листопад", вулиця Соборності, 58, тел. 0950275177 (з 9 до 16 години);
  • Полтава, відокремлений корпус кардіологічного диспансеру, вулиці Івана Мазепи, 21, тел. 0950275177 (з 9 до 16 години);
  • Полтава, Палац культури залізничників, площа Слави, 3Б, тел. 0950275177 (з 9:00 до 16:00);
  • Полтава, Торгово-розважальний центр "Мир", проспект Миру, 30А, тел. 0950275177(з 9 до 16 години).

Нагадаємо, в Україні за вакцинацію від коронавірусу пропонують різні винагороди, зокрема квитки на концерт, футбол, а також безплатну підписку на онлайн-кінотеатр.

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