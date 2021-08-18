Як отримати другу дозу вакцини, якщо перша зроблена за кордоном: відповідь МОЗ
Українці можуть отримати другу дозу вакцини від коронавірусу в разі першого щеплення за кордоном. Однак це можна зробити за певних умов.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр НСЗУ.
Які документи необхідно мати
Громадянин повинен пред'явити офіційний документ, який засвідчує дані про проведену вакцинацію першою дозою за кордоном.
У документі, завіреному тим закладом чи лікарем, який проводив вакцинацію, має бути: назва, дата, серія вакцини, місце проведення.
Також потрібен переклад цього документу українською мовою в довільній формі.
Куди звертатися
З вказаним документом треба звернутися до свого сімейного лікаря. Він внесе дані про отримання першої дози в електронну систему охорони здоров’я.
Після чого можна звертатися до найближчого пункту щеплення чи у центр масової вакцинації, де доступна необхідна вакцина.
Терміни введення другої дози вакцини після першого щеплення:
- AstraZeneca - 12 тижнів,
- Comirnaty/Pfizer - 21-28 днів,
- CoronaVac/Sinovac - 14-28 днів,
- Moderna - 28 днів.