ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Де отримати другу дозу вакцини після щеплення в центрі вакцинації: відповідь МОЗ

Новость на русском →
Вівторок 08 червня 2021 19:04
Де отримати другу дозу вакцини після щеплення в центрі вакцинації: відповідь МОЗ Фото: другу дозу вакцини можна отримати в центрах вакцинації (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

В Україні на вихідних працюють центри вакцинації від коронавірусу. Люди, які отримали в них першу дозу вакцини, гарантовано отримають і другу дозу.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я України.

У відомстві зазначили, що люди, які вакцинувалися в центрі вакцинації, зможуть отримати друге щеплення в тому ж центрі.

При цьому наголошується, що на вакцинацію другою дозою їх запросять телефоном, номер якого був вказаний як контактний.

У МОЗ зазначили, що громадські діячі та всі, хто отримав першу дозу вакцини, гарантовано будуть провакциновані.

Нагадаємо, цієї суботи також у Херсоні відкриють три центри вакцинації від коронавірусу. Почнуть вакцинувати від COVID - 19 записалися в лист очікування в додатку або через сайт "Дія".

Також цими вихідними розпочнуть роботу нові центри масової вакцинації та в Київській області. Вони будуть розташовуватися в Броварах і Білій Церкві. У них зможуть отримати щеплення громадяни, які записалися в лист очікування вакцинації проти COVID-19 в додатку або через сайт "Дія" або через контакт-центр Міністерства охорони здоров'я.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Коронавірус вакцинація Мінстерство охорони здоров'я України Коронавірус Вакцина від коронавірусу
Карантин в Україні
Карантин в Україні
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19