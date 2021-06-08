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Где получить вторую дозу вакцины после прививки в центре вакцинации: ответ Минздрава

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Вторник 08 июня 2021 19:04
Где получить вторую дозу вакцины после прививки в центре вакцинации: ответ Минздрава Фото: вторую дозу вакцины можно получить в центрах вакцинации (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Украине на выходных работают центры вакцинации от коронавируса. Люди, которые получили в них первую дозу вакцины, гарантированно получат и вторую дозу.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

В ведомстве отметили, что люди, которые вакцинировались в центре вакцинации, смогут получить вторую прививку в том же центре.

При этом отмечается, что на вакцинацию второй дозой их пригласят по телефону, номер которого был указан как контактный.

В Минздраве отметили, что общественные деятели и все, кто получил первую дозу вакцины, гарантировано будут провакцинированы.

Напомним, в эту субботу также в Херсоне откроют три центра вакцинации от коронавируса. Начнут вакцинировать от COVID-19 записавшихся в лист ожидания в приложении или через сайт "Дія".

Также в эти выходные начнут работу новые центры массовой вакцинации и в Киевской области. Они будут располагаться в Броварах и Белой Церкви. В них смогут получить прививку граждане, которые записались в лист ожидания вакцинации против COVID-19 в приложении или через сайт "Дія" или через контакт-центр Министерства здравоохранения.

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