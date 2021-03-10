Для допомоги бідним країнам отримати COVID-вакцину потрібен 1 млрд доларів, - ООН

Дитячий фонд Організації Об'єднаних Націй (ЮНІСЕФ) закликав країни надати більше грошей на допомогу бідним країнам у доступі до вакцин проти коронавірусу, зазначивши, що для цього треба близько 1 мільярда доларів.

ЮНІСЕФ є найбільшим у світі покупцем вакцин і бере участь у програмі доступу до вакцин COVAX, що підтримується Всесвітньою організацією охорони здоров’я.

"Ми просимо у світу більше фінансування для ЮНІСЕФ та на розподіл вакцин серед країн, на це потрібно близько 1 мільярда доларів", - сказала виконавчий директор ЮНІСЕФ Генрієта Форе на саміті в Дубаї.

Це фінансування може бути використано для зміцнення систем охорони здоров'я в бідніших країнах та підтримки розповсюдження там вакцин, зазначила вона.

Ініціатива COVAX має на меті доставити щонайменше 2 мільярди доз вакцин проти COVID-19 цього року, в тому числі 1,3 мільярда доз для країн з нижчим рівнем доходу.

В ЮНІСЕФ закликали виробників вакцин підписати ліцензійні угоди, щоб вакцини могли виготовлятися в інших місцях. Там зазначили, що особливої уваги потребує африканський ринок.

Форе допускає, що навряд чи схема COVAX зможе охопити світ цього року.