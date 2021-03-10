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Для допомоги бідним країнам отримати COVID-вакцину потрібен 1 млрд доларів, - ООН

Новость на русском → Світ, Середа 10 березня 2021 16:28
Для допомоги бідним країнам отримати COVID-вакцину потрібен 1 млрд доларів, - ООН Фото: вакцина (GettyImages)
Автор: Андрій Василюк

Дитячий фонд Організації Об'єднаних Націй (ЮНІСЕФ) закликав країни надати більше грошей на допомогу бідним країнам у доступі до вакцин проти коронавірусу, зазначивши, що для цього треба близько 1 мільярда доларів.

Про це повідомляє Reuters.

ЮНІСЕФ є найбільшим у світі покупцем вакцин і бере участь у програмі доступу до вакцин COVAX, що підтримується Всесвітньою організацією охорони здоров’я.

"Ми просимо у світу більше фінансування для ЮНІСЕФ та на розподіл вакцин серед країн, на це потрібно близько 1 мільярда доларів", - сказала виконавчий директор ЮНІСЕФ Генрієта Форе на саміті в Дубаї.

Це фінансування може бути використано для зміцнення систем охорони здоров'я в бідніших країнах та підтримки розповсюдження там вакцин, зазначила вона.

Ініціатива COVAX має на меті доставити щонайменше 2 мільярди доз вакцин проти COVID-19 цього року, в тому числі 1,3 мільярда доз для країн з нижчим рівнем доходу.

В ЮНІСЕФ закликали виробників вакцин підписати ліцензійні угоди, щоб вакцини могли виготовлятися в інших місцях. Там зазначили, що особливої уваги потребує африканський ринок.

Форе допускає, що навряд чи схема COVAX зможе охопити світ цього року.

Відзначимо, Україна чекає на партію вакцин AstraZeneca та Pfizer в рамках глобального механізму COVAX.

Нагадаємо, альянс GAVI назвав розмір першої партії вакцини від коронавірусу для України в рамках COVAX. Україна отримає понад 1,8 мільйона доз вакцин компаній Pfizer та AstraZeneca.

Додамо, COVAX планує до кінця травня розподілити 237 млн доз вакцини AstraZeneca по всьому світу.

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