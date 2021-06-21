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В Японії назвали умову, при якій Олімпіаду проведуть зовсім без глядачів

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Понеділок 21 червня 2021 09:36
В Японії назвали умову, при якій Олімпіаду проведуть зовсім без глядачів Фото: в Японії можуть провести Олімпіаду без глядачів (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Прем'єр-міністр Японії Есіхіде Суга не виключив проведення літніх Олімпійських ігор в Токіо без глядачів. Це може статися, якщо в столиці діятиме надзвичайний стан у зв'язку з COVID-19.

Про це пише Reuters.

Суга зробив таку заяву, спілкуючись з журналістами в понеділок.

"У разі оголошення надзвичайного стану ми не можемо виключити відсутність глядачів", - сказав він.

Очікується, що організатори Олімпійських ігор сьогодні приймуть рішення про допуск глядачів на Олімпійські заходи, які почнуться в наступному місяці. Минулого тижня Суга скасував у Токіо надзвичайний стан, але зберіг "квазі-надзвичайні" обмеження до 11 липня.

Раніше влада Токіо заборонили організацію зон для масового перегляду змагань Олімпіади.

Також повідомлялося, що в Японії медики виступають за проведення Олімпіади без глядачів.

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