В Японії назвали умову, при якій Олімпіаду проведуть зовсім без глядачів
Прем'єр-міністр Японії Есіхіде Суга не виключив проведення літніх Олімпійських ігор в Токіо без глядачів. Це може статися, якщо в столиці діятиме надзвичайний стан у зв'язку з COVID-19.
Про це пише Reuters.
Суга зробив таку заяву, спілкуючись з журналістами в понеділок.
"У разі оголошення надзвичайного стану ми не можемо виключити відсутність глядачів", - сказав він.
Очікується, що організатори Олімпійських ігор сьогодні приймуть рішення про допуск глядачів на Олімпійські заходи, які почнуться в наступному місяці. Минулого тижня Суга скасував у Токіо надзвичайний стан, але зберіг "квазі-надзвичайні" обмеження до 11 липня.
Раніше влада Токіо заборонили організацію зон для масового перегляду змагань Олімпіади.
Також повідомлялося, що в Японії медики виступають за проведення Олімпіади без глядачів.