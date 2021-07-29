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У Японії закликали молодь пройти вакцинацію від коронавірусу

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Японія, Четвер 29 липня 2021 02:16
У Японії закликали молодь пройти вакцинацію від коронавірусу Фото: молодь Японії закликають вакцинуватися від COVID-19 (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

В Японії молодь закликають пройти вакцинацію від коронавірусу. Молодих людей звинувачують у сплеску захворюваності в країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Міністр вакцинації Японії Таро Коно заявив виданню, що швидкість вакцинації в країні менш важлива, ніж щеплення для молодих людей.

За його словами, Японія перевиконує свою мету з вакцинації від коронавірусу - в день прищеплюють мільйон людей або 10 мільйонів на тиждень.

"Навіть якщо ми трохи зменшимо темп, я буду в порядку. Скоріше, нам потрібно звернутися до молодих людей, щоб вони відчули, що їм необхідно пройти вакцинацію. Якби ми могли вакцинувати людей у віці від 20 років або людей у віці від 30 на 80% або вище, це було б хорошим числом для мене", - сказав Коно.

Він уточнив, що офіційні особи будуть звертатися до молодих людей інтернетом, щоб боротися з дезінформацією про вакцини. Зараз молоді люди мають право на вакцинацію в рамках японської системи імунізації, заснованої в основному на віці, але багато хто не хоче цього.

При цьому з середу в Токіо зареєстровано 3177 нових випадків зараження коронавірусом, що є рекордним показником для міста. З моменту початку пандемії загальне число нових випадків захворювання в японській столиці склало 206 745 осіб.

Нагадаємо, що на Олімпіаді в Токіо зареєстрували нові випадки коронавірусу серед спортсменів.

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