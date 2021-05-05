В Японії зафіксували рекорд за важкими випадками захворювання коронавірусом

Новий рекорд по важких випадках протікання хвороби після зараження коронавірусом зафіксовано в Японії - 1114 осіб. Попередній максимум був зафіксований напередодні - 3 травня.

Про це повідомив телеканал NHK з посиланням на дані МОЗ країни.

За даними МОЗ Японії, 5 травня число пацієнтів з коронавірусом, у яких захворювання протікає у важкій формі, по всій країні досягло рекордного рівня - 1114 осіб. Цей показник збільшився на 31 пацієнта в порівнянні з попереднім днем, перевищивши максимум, зафіксований 3 травня на рівні 1084 хворих.

За останню добу в Японії виявлено 4035 випадків зараження коронавірусом. Загальна кількість хворих перевищила позначку 618 тисяч осіб. Померли 10,5 тисячі осіб.

У префектурах Токіо, Осака, Кіото і Хего з 25 квітня по 11 травня введено режим надзвичайної ситуації (НС). Прем'єр-міністр країни Есіхіда Суга обіцяв до кінця поточного тижня прийняти рішення щодо термінів завершення НС.