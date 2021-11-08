В Японії не зареєстрували жодної смерті від COVID-19: вперше за 15 місяців

В Японії повідомили, що зареєстрували нуль смертей від коронавірусу. Такого в країні не було цілих 15 місяців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Japan times .

У неділю Японія не повідомила про смертельні випадки, пов'язані з коронавірусом. Вперше за 15 місяців не зареєстровано жодного смертельного випадку за добу.

Того ж дня захворіло коронавірусом в країні 162 людини, а загальне число важко хворих COVID-19 по країні склало 100 осіб.

У столиці уряд Токіо повідомив про 21 нове зараження в неділю, що на одиницю менше, ніж тижнем раніше. Середнє значення нових випадків за сім днів в Токіо склало 20,1 в порівнянні з 24,6 тижнем раніше.

У префектурі Осака, одному з найбільш постраждалих районів, зареєстровано 39 нових випадків зараження вірусом.

Всі ці цифри говорять про те, що країна успішно бореться з коронавірусом.