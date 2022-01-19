ru ua
Ср, 19 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Японія готується розширити COVID-обмеження ще на 13 префектур

Новость на русском →
Японія, Середа 19 січня 2022 05:14
Японія готується розширити COVID-обмеження ще на 13 префектур Фото: Японія готується до нових обмежень (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Японія готується ввести більш жорсткі обмеження через коронавірус ще в 13 префектурах. Якщо влада прийме це рішення, то квазі-надзвичайні заходи судять прийняті в 16 префектурах з 47.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Japan times.

Прем'єр-міністр Фуміо Кісіда заявив у вівторок, що уряд планує прийняти квазі-надзвичайні заходи в Токіо і префектурах Сайтама, Тіба, Канагава, Гунма, Ніїгата, Гіфу, Аїті, Міе, Кумамото, Міядзакі, Нагасакі і Кагава.

Префектури Осака, Кіото і Хіого також розглядають можливість про обмеження.

Офіційне рішення з цього приводу буде прийнято на засіданні урядової цільової групи по COVID-19, яке відбудеться 19 січня.

Також Уряд планує тимчасово призупинити дію так званого пакету вакцино-тестування, який дозволить місцевим органам влади звільняти вакцинованих громадян і громадян з негативним результатом тесту, від пандемічних обмежень для підтримки економічної та соціальної діяльності.

Відзначимо, що зараз квазі-надзвичайні заходи вже прийняті в префектурах Ямагуті, Окінава і Хіросіма. Це дозволяє губернаторам вводити обмеження на мобільність і бізнес, включаючи скорочення часу роботи барів і ресторанів, а також заборону на продаж алкоголю.

Нагадаємо, що Японія ввела обмеження в трьох префектурах через коронавірус "Омікрон". Його виявили на військових базах США, які розміщені в країні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Коронавірус Карантин
Карантин
Карантин
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус