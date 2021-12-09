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Японські вчені розробили маски, які починають світитися при контакті з COVID-19

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Японія, Четвер 09 грудня 2021 16:07
Японські вчені розробили маски, які починають світитися при контакті з COVID-19 Фото: в Японії розробили маски, які світяться при контакті з COVID-19 (Getty Images)
Автор: Ольга Белей

Вчені з Університету префектури Кіото створили спеціальну захисну маску, яка світиться при контакті з частинками коронавірусу. Для розробки використовували антитіла, витягнуті з яєць страуса.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyodo News.

"Група вчених з Університету на заході Японії розробила маски, які світяться при впливі ультрафіолетового світла, якщо вони містять сліди коронавірусу, з використанням антитіл, витягнутих з яєць страуса", - пише видання.

Як стало відомо, розробку очолив керівник установи Ясухіро Цукамото. Його команда звернула увагу на те, що страуси здатні виробляти кілька видів антитіл, що нейтралізують сторонні тіла в організмі. У лютому вчені ввели в організм лабораторних страусів деактивовані частинки COVID-19. В результаті експерименту медики витягли велику кількість антитіл з відкладеними птахами яєць.

"Всередині маски для обличчя міститься спеціальний фільтр. Його можна вийняти і обробити флуоресцентним барвником, що містить антитіла до коронавірусу з яєць страуса. Якщо вірус присутній, фільтр буде світитися в ультрафіолетовому світлі", - пише ЗМІ.

Японські фахівці протягом десяти днів проводили тестування з 32 інфікованими коронавірусом пацієнтами. Вони виявили, що ці маски, які носили учасники дослідження, реагували на ультрафіолетове випромінювання. Згодом команда розширила досвід до 150 учасників. Експеримент знову підтвердив ефективність маски.

Нагадаємо, у США допустили до застосування медикамент Evusheld, призначений для людей з ослабленим імунітетом, які не можуть зробити щеплення від коронавірусу. У ньому містяться синтетичні антитіла коронавірусу.

Препарат не є альтернативою для людей, яким рекомендована вакцинація від коронавірусної інфекції. Він призначений тільки для тих, у кого ослаблена імунна система і тих, хто не може бути щеплений з медичних причин або через сильну алергію.

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