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Як потрапити на матчі збірної України на Євро-2020: правила в'їзду до Румунії

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Бухарест, Понеділок 31 травня 2021 14:40
Як потрапити на матчі збірної України на Євро-2020: правила в'їзду до Румунії Фото: українці зможуть потрапити на матчі до Румунії (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Румунська футбольна федерація опублікувала правила для вболівальників, які планують матчі збірної України в Бухаресті на Євро-2020. Там Україна 17 червня зіграє з Північною Македонією, а 21-го - з Австрією.

Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

Для в'їзду до Румунії скасовується різний підхід для громадян країн з "червоної", "жовтої" і "зеленої" зон. Візові вимоги встановлюються як при пандемії COVID-19.

Що робити, щоб не потрапити на карантин?

Фанати з країн з "червоної" зони мають надати один з документів:

  • паспорт вакцинації (процедура повинна відбутися як мінімум за 10 днів до в'їзду в Румунію)
  • довідка про наявність антитіл типу IgG (тест повинен бути зроблений максимум за 14 днів до в'їзду в Румунію)
  • негативний тест RT-PCR (тест повинен бути зроблений не більше ніж за 72 години до в'їзду в Румунію - для осіб, які будуть перебувати в країні не більше 72-х годин)

Такі ж вимоги встановлюють для іноземців з "жовтої" зони. Для фанатів з "зеленої" зони взагалі немає ніяких обмежень. Ті, хто не залишить територію Румунії протягом трьох днів (72-х годин), на четвертий день потраплять на карантин на 14 днів за адресою, заявленою для проживання при в'їзді в країну.

Особливі правила для дітей

Для дітей віком до трьох років немає необхідності надавати негативний результат тесту RT-PCR.

Для дітей від трьох до 16 років потрібен негативний тест RT-PCR (тест повинен бути проведений не більше ніж за 72 години до в'їзду в Румунію).

"Червона" зона: за останні 14 днів рівень випадків COVID-19 перевищує 3 на 1 000 жителів.

"Жовта" зона: за останні 14 днів рівень випадків COVID-19 становить 1,5-3 на 1 000 жителів.

"Зелена" зона: за останні 14 днів рівень випадків COVID-19 менше 1,5 на 1 000 жителів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що УЄФА скасував обмеження щодо глядачів на матчах під своєю егідою. Це означає, що на матчах Євро-2020 будуть діяти тільки національні карантинні обмеження.

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