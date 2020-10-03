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Порошенко госпіталізований з двостороннім запаленням легенів

Новость на русском → Київ, Субота 03 жовтня 2020 15:56
Порошенко госпіталізований з двостороннім запаленням легенів Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

П'ятий президент України Петро Порошенко госпіталізований з двостороннім запаленням легенів. Раніше він отримав позитивний тест на COVID-19.

Про це повідомила його дружина Марина Порошенко.

За її словами, на сьогодні на коронавірус хворіє сам Порошенко та одна з їхніх дочок.

"Петро Олексійович госпіталізований в одну з київських лікарень, яка лікує хворих на коронавірус. Попри те, що мій чоловік має двостороннє запалення легенів, він має сильну волю і демонструє її в боротьбі з хворобою. Він чітко дотримується прописаного протоколу лікування", - зазначила Марина Порошенко.

Вона також наголосила, що за півроку з початку пандемії влада жодних висновків не зробила і зараз лікарі вже на межі виснаження, хоч роблять все можливе.

"В лікарнях не вистачає ліжок для хворих на коронавірус, кисневих концентраторів, реанімаційного обладнання. А зі спеціального антиковідного фонду не закуплено навіть жодного апарату ШВЛ. Поки гроші витрачали на все що завгодно, окрім медицини, влада повністю втратила контроль над протидією пандемії", - заявила вона.

Нагадаємо, цього тижня стало відомо, що Порошенко захворів на коронавірус, у нього був позитивний тест на COVID-19. Він також заявляв, що буде лікуватися вдома.

"Сподіваюся на швидке одужання і закликаю всіх українців берегти себе", - написав він у своєму Facebook.

На сьогодні крім Порошенка хворіють ще кілька народних депутатів. Зокрема, представник "Слуги народу" Жан Беленюк і голова партії "Голос" Кіра Рудик.

У зв'язку з цим Верховна рада пішла на карантин. Наступне пленарне засідання призначене на 20 жовтня.

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