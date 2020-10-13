Порошенко оприлюднив план невідкладних заходів для боротьби з епідемією COVID-19

П’ятий президент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко оприлюднив план заходів щодо подолання епідемії коронавірусу і закликав очільників держави реально оцінити небезпеку, яка насувається на Україну.
Про це він заявив у своєму відеозверненні в Facebook.
За словами Порошенка, за сім місяців епідемії відбулася повна втрата контролю за поширенням хвороби й, головне, довіри до дій влади. Як результат, зараз Україна - в десятці антилідерів у світі з найгіршими темпами поширення хвороби.
"Держава, за даними Рахункової палати, не закупила жодного апарату штучної вентиляції легень. У лікарнях обмаль ліків, тестів, пульсоксиметрів. Гострий дефіцит медичного кисню. Ліжковий фонд заповнений на 70%, і багато міст на порозі гострого дефіциту ліжкомісць. Пацієнти як мінімум 80 відсотків витрат сплачують із власної кишені. А уявіть собі сімейного лікаря, якому нема куди покласти небезпечно хворого пацієнта. Водія швидкої, який годинами стоїть в черзі до приймального відділення", - заявив Порошенко.
Він застерігає: лікарі перебувають на межі виснаження. Уряд не вирішив питання їхнього страхування, не забезпечив належними засобами захисту.
На думку Порошенка, план дій влади має складатися з наступних кроків:
Порошенко також нагадав, що реформа децентралізації дала значний фінансовий ресурс на місця, особливо - мерам Києва, обласних центрів та інших великих міст. Бюджет був збільшений в рази.
"На них теж лежить відповідальність за здоров’я і безпеку громадян. Настав момент жорстко питати і з них, а не валити все тільки на Зеленського", - резюмує Порошенко.
Нагадаємо, сьогодні Кабінет міністрів виділив Міністерству охорони здоров'я майже 3 млрд гривень з COVID-фонду. Відповідне рішення уряд схвалив у ході сьогоднішнього засідання.
Як писало РБК-Україна, раніше голова Верховної ради Дмитро Разумков заявив, що окремий коронавірусний фонд в Україні в наступному році не створюватимуть. Його створення не передбачене в законопроекті про державний бюджет України на 2021 рік.