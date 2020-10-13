Порошенко оприлюднив план невідкладних заходів для боротьби з епідемією COVID-19

П’ятий президент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко оприлюднив план заходів щодо подолання епідемії коронавірусу і закликав очільників держави реально оцінити небезпеку, яка насувається на Україну.

Про це він заявив у своєму відеозверненні в Facebook.

За словами Порошенка, за сім місяців епідемії відбулася повна втрата контролю за поширенням хвороби й, головне, довіри до дій влади. Як результат, зараз Україна - в десятці антилідерів у світі з найгіршими темпами поширення хвороби.

"Держава, за даними Рахункової палати, не закупила жодного апарату штучної вентиляції легень. У лікарнях обмаль ліків, тестів, пульсоксиметрів. Гострий дефіцит медичного кисню. Ліжковий фонд заповнений на 70%, і багато міст на порозі гострого дефіциту ліжкомісць. Пацієнти як мінімум 80 відсотків витрат сплачують із власної кишені. А уявіть собі сімейного лікаря, якому нема куди покласти небезпечно хворого пацієнта. Водія швидкої, який годинами стоїть в черзі до приймального відділення", - заявив Порошенко.

Він застерігає: лікарі перебувають на межі виснаження. Уряд не вирішив питання їхнього страхування, не забезпечив належними засобами захисту.

На думку Порошенка, план дій влади має складатися з наступних кроків:

Негайно подбати про захист лікарів. Застрахувати їх, забезпечити костюмами, не затримувати передбачені законом трьохсотвідсоткові доплати.

На рівні президента та уряду, місцевої влади розробити і затвердити стратегію подальшої боротьби з коронавірусом, розраховану як мінімум на 2021 рік. І має бути чітке розуміння, що епідеміологічні заходи мають здійснюватися без припинення економічної активності.

Надати звіту Кабміну щодо розкрадання антиковідних коштів. Повернути у Фонд боротьби з коронавірусом незаконно вилучені звідти 35 мільярдів. Спрямувати їх на закупівлю засобів індивідуального захисту для лікарів та усього необхідного для хворих. НАБУ має розслідувати нецільову витрату грошей.

Зробити тестування доступним для всіх, а не для тих, хто може за це платити скажені гроші. В першу чергу безкоштовно тестувати лікарів та вчителів.

Повернути 5 мільярдів, вилучених при секвестрі в освіти. Направити їх на захист дітей та педагогів, на технічне забезпечення дистанційного навчання.

Запустити вітчизняні лінії виробництва засобів індивідуального захисту високої якості за максимально низькою ціною.

Нарешті у кожній області, місті, громаді слід створити локальний фонд протидії коронавірусу й прийняти відповідні програми, розраховані не менше, ніж на рік.

Порошенко також нагадав, що реформа децентралізації дала значний фінансовий ресурс на місця, особливо - мерам Києва, обласних центрів та інших великих міст. Бюджет був збільшений в рази.

"На них теж лежить відповідальність за здоров’я і безпеку громадян. Настав момент жорстко питати і з них, а не валити все тільки на Зеленського", - резюмує Порошенко.

Нагадаємо, сьогодні Кабінет міністрів виділив Міністерству охорони здоров'я майже 3 млрд гривень з COVID-фонду. Відповідне рішення уряд схвалив у ході сьогоднішнього засідання.

Як писало РБК-Україна, раніше голова Верховної ради Дмитро Разумков заявив, що окремий коронавірусний фонд в Україні в наступному році не створюватимуть. Його створення не передбачене в законопроекті про державний бюджет України на 2021 рік.