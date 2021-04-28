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У Португалії скасують запроваджений через COVID надзвичайний стан

Новость на русском → Португалія, Середа 28 квітня 2021 10:01
У Португалії скасують запроваджений через COVID надзвичайний стан Фото: про скасування режиму НС оголосив президент Португалії Марсело Ребело де Соуз (flickr.com/culturacdmx)
Автор: Андрій Василюк

Дія надзвичайного стану у Португалії, запровадженого через поширення коронавірусу, закінчиться в п’ятницю, 30 квітня. Кількість випадків COVID у країні різко знизилася, і уряд готується до подальшого пом'якшення локдауну, запровадженого понад три місяці тому.

Про це заявив президент Португалії Марсело Ребело де Соуза у своєму телевиступі у вівторок, передає Reuters.

"Без надзвичайного стану необхідно зберегти або прийняти всі основні заходи, щоб запобігти проблеми", - заявив президент.

У юридичному сенсі Португалія перейде до стану "лиха", що все ще дозволятиме уряду запроваджувати певні заходи для зменшення ризику зараження, але правила, які він може запровадити, є більш обмеженими і вони мають бути виправданими.

"Якщо буде необхідність, я не буду вагатися щодо запровадження нового надзвичайного стану", - додав Ребело де Соуза.

Нагадаємо, нещодавно в Португалії вперше з серпня 2020 року не зафіксували жодного летального випадку від коронавірусу.

Раніше Португалія розпочала другу фазу пом'якшення локдауну. 5 квітня відкрилися літні тераси кафе та ресторанів, музеї, непродовольчі ринки та ярмарки, невеликі магазини, середні школи та спортзали.

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