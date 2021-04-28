У Португалії скасують запроваджений через COVID надзвичайний стан

Дія надзвичайного стану у Португалії, запровадженого через поширення коронавірусу, закінчиться в п’ятницю, 30 квітня. Кількість випадків COVID у країні різко знизилася, і уряд готується до подальшого пом'якшення локдауну , запровадженого понад три місяці тому.

Про це заявив президент Португалії Марсело Ребело де Соуза у своєму телевиступі у вівторок, передає Reuters .

"Без надзвичайного стану необхідно зберегти або прийняти всі основні заходи, щоб запобігти проблеми", - заявив президент.

У юридичному сенсі Португалія перейде до стану "лиха", що все ще дозволятиме уряду запроваджувати певні заходи для зменшення ризику зараження, але правила, які він може запровадити, є більш обмеженими і вони мають бути виправданими.

"Якщо буде необхідність, я не буду вагатися щодо запровадження нового надзвичайного стану", - додав Ребело де Соуза.