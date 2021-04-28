ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Португалии отменят введенное из-за COVID чрезвычайное положение

Новина українською → Португалия, Среда 28 апреля 2021 10:01
В Португалии отменят введенное из-за COVID чрезвычайное положение Фото: об отмене режима ЧС объявил президент Португалии Марсело Ребело де Соуз (flickr.com/culturacdmx)
Автор: Андрей Василюк

Действие чрезвычайного положения в Португалии, введенного из-за распространения коронавируса, закончится в пятницу, 30 апреля. Количество случаев COVID в стране резко снизилось, и правительство готовится к дальнейшему смягчению локдауна, введенного более трех месяцев назад.

Об этом заявил президент Португалии Марсело Ребело де Соуза в своем телевыступлении во вторник, передает Reuters.

"Без чрезвычайного положения необходимо сохранить или принять все основные меры, чтобы предотвратить проблемы", - заявил президент.

В юридическом смысле Португалия перейдет в состояние "бедствия", что все еще будет позволять правительству вводить определенные меры для уменьшения риска заражения, но правила, которые оно может ввести, являются более ограниченными и они должны быть оправданы.

"Если будет необходимость, я не буду колебаться относительно введения нового чрезвычайного положения", - добавил Ребело де Соуза.

Напомним, недавно в Португалии впервые с августа 2020 года не зафиксировали ни одного летального случая от коронавируса.

Ранее Португалия начала вторую фазу смягчения локдауна. 5 апреля открылись летние террасы кафе и ресторанов, музеи, непродовольственные рынки и ярмарки, небольшие магазины, средние школы и спортзалы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Коронавирус Коронавирус
Локдаун в Украине
Локдаун в Украине
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцина от COVID-19
Вакцина от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19