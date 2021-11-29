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У Португалії штамом "Омікрон" заразилися 13 гравців футбольного клубу

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Португалія, Понеділок 29 листопада 2021 16:15
У Португалії штамом "Омікрон" заразилися 13 гравців футбольного клубу Фото: у Португалії 13 гравців футбольного клубу заразилися штамом "Омікрон" (Getty Images)
Автор: Ольга Белей

У Португалії 13 гравців футбольного клубу "Белененсеш" заразилися новим штамом коронавірусу "Омікрон". Своїх одноклубників заразив футболіст, який повернувся з Південної Африки до Лісабону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"У понеділок в Португалії було виявлено 13 випадків коронавірусу, викликаного штамом "Омікрон". Всі вони були виявлені у гравців і співробітників лісабонського футбольного клубу "Белененсеш" після того, як один з футболістів повернувся з Південної Африки", - пише видання.

Також уточнюється, що про хворобу стало відомо під час суботнього матчу з "Бенфікою". Гра була зупинена на другій хвилині другого тайму після того, як на поле вийшли тільки сім футболістів. Як з'ясувалося, інших гравців відправили на самоізоляцію.

Симптоми хвороби з'явилися у спортсменів незабаром після контакту з гравцем, який нещодавно повернувся з Південної Африки. В даний момент на самоізоляції знаходяться 44 представники "Белененсеша".

У прес-службі клуба відзначають, що велика частина гравців переносять захворювання безсимптомно.

Нагадавши, у ВООЗ оцінили ризик поширення штаму "Омікрон" на глобальному рівні.

Відзначимо, МЗС України не радить їхати в сім країн Африки через штам "Омікрон".

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