У Португалії штамом "Омікрон" заразилися 13 гравців футбольного клубу

"У понеділок в Португалії було виявлено 13 випадків коронавірусу, викликаного штамом "Омікрон". Всі вони були виявлені у гравців і співробітників лісабонського футбольного клубу "Белененсеш" після того, як один з футболістів повернувся з Південної Африки", - пише видання.

Також уточнюється, що про хворобу стало відомо під час суботнього матчу з "Бенфікою". Гра була зупинена на другій хвилині другого тайму після того, як на поле вийшли тільки сім футболістів. Як з'ясувалося, інших гравців відправили на самоізоляцію.

Симптоми хвороби з'явилися у спортсменів незабаром після контакту з гравцем, який нещодавно повернувся з Південної Африки. В даний момент на самоізоляції знаходяться 44 представники "Белененсеша".

У прес-службі клуба відзначають, що велика частина гравців переносять захворювання безсимптомно.