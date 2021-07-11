Португалія посилює карантин: в кафе не пустять без тестів і щеплень

У Португалії ввели нові обмеження через високий рівень захворюваності коронавірусом. Вони торкнулися роботи кафе і ресторанів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У суботу уряд Португалії запровадив новий обмежувальний захід, щоб уникнути розповсюдження COVID-19. Тепер у 60 муніципалітетах з високим рівнем зараження на коронавірус від відвідувачів кафе, ресторанів і барів вимагають в приміщеннях надати свідоцтво про вакцинацію, негативний тест на коронавірус або доказ про одужання.

Повідомляється, що відвідувачі ресторанів повинні використовувати цифровий сертифікат ЄС на COVID-19.

Крім того, ресторани в зонах підвищеного ризику повинні закриватися о 22:30. Також обмежена кількість людей, які можуть перебувати за одним столом: на відкритому повітрі - до шести осіб, а в приміщенні - не більше чотирьох.

Також два тижні тому уряд розпорядився, щоб ресторани закривалися після обіду у вихідні дні. Це сталося після того, як в країні почала зростати кількість хворих COVID-19.