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Португалія запроваджує обов'язковий карантин для невакцинованих британців

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Португалія, Понеділок 28 червня 2021 13:44
Португалія запроваджує обов'язковий карантин для невакцинованих британців Фото: Португалія запроваджує обов'язковий карантин для невакцинованих британців (freepik.com)
Автор: Андрій Василюк

Британці, які не були вакциновані від коронавірусу, при прибутті до Португалії мають піти на 14-денний карантин. Нове правило запроваджене з 28 червня і діятиме щонайменше до 11 липня.

Про це повідомляє уряд Португалії, передає Reuters.

Нове правило було запроваджено на тлі зростання кількості випадків коронавірусу у Португалії, де кількість щоденних нових інфекцій COVID-19 повертається до рівня лютого, коли країна з чисельністю трохи понад 10 мільйонів знаходилася на суворому локдауні.

Щоденні випадки коронавірусу також зростають у Великобританії протягом місяця.

"Британці, які прибувають до Португалії повітряним, наземним або морським шляхом, повинні показати, що вони повністю вакциновані або піти на самоізоляцію протягом 14 днів вдома або в місці, про яке повідомлено органи охорони здоров'я", - йдеться у повідомленні уряду.

Португальські органи охорони здоров'я звинуватили більш заразний варіант коронавірусу "Дельта", який вперше був виявлений в Індії, але швидко поширився і в Британії, у зростанні кількості випадків інфекцій. Понад 70% випадків COVID-19 у районі Лісабона ідентифікуються наразі як варіант Delta.

Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреїсус раніше заявив, що "Дельта" штам коронавірусу є найбільш заразним з виявлених варіантів коронавірусу. Він швидко поширюється серед невакцинованих людей.

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