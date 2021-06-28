Португалія запроваджує обов'язковий карантин для невакцинованих британців
Британці, які не були вакциновані від коронавірусу, при прибутті до Португалії мають піти на 14-денний карантин. Нове правило запроваджене з 28 червня і діятиме щонайменше до 11 липня.
Про це повідомляє уряд Португалії, передає Reuters.
Нове правило було запроваджено на тлі зростання кількості випадків коронавірусу у Португалії, де кількість щоденних нових інфекцій COVID-19 повертається до рівня лютого, коли країна з чисельністю трохи понад 10 мільйонів знаходилася на суворому локдауні.
Щоденні випадки коронавірусу також зростають у Великобританії протягом місяця.
"Британці, які прибувають до Португалії повітряним, наземним або морським шляхом, повинні показати, що вони повністю вакциновані або піти на самоізоляцію протягом 14 днів вдома або в місці, про яке повідомлено органи охорони здоров'я", - йдеться у повідомленні уряду.
Португальські органи охорони здоров'я звинуватили більш заразний варіант коронавірусу "Дельта", який вперше був виявлений в Індії, але швидко поширився і в Британії, у зростанні кількості випадків інфекцій. Понад 70% випадків COVID-19 у районі Лісабона ідентифікуються наразі як варіант Delta.
Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреїсус раніше заявив, що "Дельта" штам коронавірусу є найбільш заразним з виявлених варіантів коронавірусу. Він швидко поширюється серед невакцинованих людей.