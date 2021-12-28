Останні дві області виведуть з "червоної" зони. Рішення буде найближчим часом

У Міністерстві охорони здоров'я України заявили, що Волинська та Запорізька області можуть вийти з "червоної" зони адаптивного карантину. Рішення щодо цього буде прийнято комісією найближчим часом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента .

При цьому у відомстві нагадали, що минулого тижня був скасований "червоний" рівень епідемічної небезпеки на території Житомирської, Сумської, Миколаївської, Київської та Черкаської областей.

"Найближчим часом будуть розглянуті питання можливого скасування "червоного" рівня епіднебезпеки на території Волинської та Запорізької областей", - заявили в МОЗ.