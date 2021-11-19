Наслідки пандемії. МОЗ допускає сплеск "недовиявлених" хвороб через 3-5 років

За словами Ляшка, відомство дозволило проводити профілактичні медичні огляди, "оскільки епідемія COVID-19 значно впливає і на інші хвороби".

Він пояснив, що мова йде про інфекційні хвороби, онкологічні та про інші хвороби, які через пандемію COVID-19 в Україні "можуть бути недовиявленні".

"Тому система охорони здоров’я готується до того, що за ці два роки, коли ми перебуваємо в карантинних обмеженнях, у нас значно збільшиться років через 3-5 кількість інших хвороб, які виявлятимуться не на початкових, а на інших стадіях розвитку хвороби, що буде набагато важче вилікувати і набагато дорожче для економіки країни", - розповів Ляшко.