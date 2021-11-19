RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Наслідки пандемії. МОЗ допускає сплеск "недовиявлених" хвороб через 3-5 років

Автор: Марія Кучерявець

У Міністерстві охорони здоров'я припускають можливий сплеск "недовиявлених" хвороб через вплив епідемії коронавірусу. Очікується, що через 3-5 років їх кількість може різко збільшитися і бути вже не на початкових стадіях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу МОЗ Віктора Ляшка під час години запитань до уряду в Раді.

За словами Ляшка, відомство дозволило проводити профілактичні медичні огляди, "оскільки епідемія COVID-19 значно впливає і на інші хвороби".

Він пояснив, що мова йде про інфекційні хвороби, онкологічні та про інші хвороби, які через пандемію COVID-19 в Україні "можуть бути недовиявленні".

"Тому система охорони здоров’я готується до того, що за ці два роки, коли ми перебуваємо в карантинних обмеженнях, у нас значно збільшиться років через 3-5 кількість інших хвороб, які виявлятимуться не на початкових, а на інших стадіях розвитку хвороби, що буде набагато важче вилікувати і набагато дорожче для економіки країни", - розповів Ляшко.

Нагадаємо, у 2021 році в Україні зареєстрували найбільше смертей від хвороб серця, інсульту, раку та COVID-19.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мінстерство охорони здоров'я УкраїниКарантинКоронавірус