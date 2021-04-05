"Постковідний" синдром: лікар назвав симптоми
"Постковідний синдром" або тривалість проявів симптомів COVID-19, може тривати 12 і більше тижнів від початку захворювання. Симптоми можуть проявлятися з боку дихальної, серцево-судинної та нервової систем організму людини.
Про це заявив завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Національного медичного університету ім. Богомольця, доктор медичних наук, професор Сергій Дубров, повідомляє прес-служба МОЗ.
Найбільш типовими й частими скаргами пацієнтів є:
- зміни на рентгенограмах або комп’ютерних томограмах органів грудної порожнини, дуже часто вони субтотальні або взагалі тотальні. Після тяжкого перебігу хвороби тривалий час пацієнти потребують допоміжної респіраторної підтримки;
- дискомфорт із боку серцево-судинної системи;
- неврологічні розлади, наприклад, тривала слабкість протягом декількох тижнів навіть після легкого перебігу, порушення сну й виражена слабкість.
- когнітивні розлади - порушення пам’яті та функцій вищої нервової системи.
"Хоча станом на сьогодні немає чітких рекомендацій медичного лікування постковідного стану, проте більшість рекомендацій ЄС та США зводяться до відновлювальної терапії, фізичної реабілітації, повноцінного харчування та нормального сну", - зазначив лікар.
Нагадамо, в Україні виявили спад нових заражень коронавірусом, вчора захворіли ще 10 179 людей. Найбільше нових випадків у Харківській, Львівській та Дніпропетровській областях.
Зазначимо, сьогодні в Києві посилили локдаун. Для проїзду в громадському транспорті тепер потрібна спецперепустка.