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В Україні 10 179 нових випадків коронавірусу

Новость на русском → Київ, Понеділок 05 квітня 2021 08:06
В Україні 10 179 нових випадків коронавірусу Фото: в Україні виявили спад COVID-випадків (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні виявили спад нових заражень коронавірусом, вчора захворіли ще 10 179 людей. Найбільше нових випадків у Харківській, Львівській та Дніпропетровській областях.

Про це свідчать дані карти РНБО.

За минулу добу померли від вірусу 254 людей та 4946 пацієнтів одужали. Найбільше заражень за добу виявили у Харківській області - 1155.

Більше тисячі випадків за вчора виявили ще у двох областях - Львівській та Дніпропетровській.

За весь час пандемії в Україні підтвердили:

  • 1 755 888 COVID-випадків,
  • 1 352 139 одужань від вірусу,
  • 34 587 смертей.

Оновлено. Цю інформацію підтвердив на своїй сторінці у Facebook і міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

Він додав нові дані, що за вчора госпіталізували 3275 осіб, а також зробили 34 666 тестів на коронавірус (зокрема методом ПЛР - 21 963, методом ІФА - 4 574, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 8 129).

Нагадаємо, сьогодні в Києві посилюється локдаун. Для проїзду в громадському транспорті тепер потрібна спецперепустка. Її можуть отримати тільки працівники підприємств критичної інфраструктури.

Зазначимо, президент Володимир Зеленський схвалив створення нацплану вакцинації від коронавірусу.

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